Allerta gialla per forti temporali sul Piemonte il Torinese tra le zone interessate

La pioggia non risparmia il Piemonte e, in particolare, il torinese, rovinando i festeggiamenti del ponte del 2 giugno. Con l’allerta gialla diramata da Arpa Piemonte, ci prepariamo a forti temporali, grandine e possibili allagamenti. Un promemoria di come il clima stia cambiando e gli eventi meteo estremi diventino sempre più frequenti. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come affrontare la tempesta!

Come previsto, arriva la pioggia a rovinare il ponte del 2 giugno. Secondo le valutazioni emesse da Arpa Piemonte domenica 1 giugno, da lunedì 2 giugno scatta l’allerta gialla per temporali forti sui settori a nord del Po, con locali allagamenti, grandine e isolati fenomeni di versante. "Oggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Allerta gialla per forti temporali sul Piemonte, il Torinese tra le zone interessate

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Allerta Gialla Forti Temporali Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Temporali e venti forti. Allerta gialla in dodici regioni. Da mercoledì arriva l'estate; Notte di forti temporali (e anche grandine): continua l'allerta gialla a Monza e in Brianza; ? Forti temporali in arrivo: è allerta gialla della Protezione Civile; Allerta meteo prolungata: possibili temporali forti, colpi di vento e grandine. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Da lunedì allerta gialla in Piemonte per temporali: rischio grandine e allagamenti

Secondo quotidianopiemontese.it: Allerta gialla da domani in Piemonte per temporali forti su settori nord e ovest. Rischio grandine, allagamenti e fenomeni franosi. Prudenza negli spostamenti.

Allerta gialla per forti temporali sul Piemonte, il Torinese tra le zone interessate

Da torinotoday.it: Come previsto, arriva la pioggia a rovinare il ponte del 2 giugno. Secondo le valutazioni emesse da Arpa Piemonte domenica 1 giugno, da lunedì 2 giugno scatta l’allerta gialla per temporali forti sui ...

Forti temporali in arrivo: è allerta gialla della Protezione Civile

Come scrive bresciatoday.it: Ancora pioggia (e forti temporali) in arrivo. Per la giornata di oggi, lunedì 26 maggio, è prevista la "formazione di rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio su gran parte delle Prealpi, dalla serat ...