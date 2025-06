Alleanza per la Cultura altri sei sostenitori | tagliato il traguardo dei 50

Un nuovo passo verso la valorizzazione della cultura: con l’ingresso di sei nuovi sostenitori, l’Alleanza per la Cultura raggiunge i 50 alleati! Questi imprenditori non solo sostengono la Fondazione Brescia Musei, ma dimostrano anche come la cultura possa diventare un motore di sviluppo economico e sociale. Un trend in crescita che invita tutti a riflettere sul potere trasformativo della cultura nelle nostre comunità. Ti unisci a questa sfida?

Nuovi alleati per la cultura: nella rete che supporta Fondazione Brescia Musei, entrano sei nuove realtà imprenditoriali. Sono Fondazione Battagliola Giovanni e Orsolina per Dimmidisì, Integra Rent, Limelight, Pelma, Siderweb e Turboden, che hanno aderito al progetto di fundraising culturale ideato dall’Istituzione museale bresciana, Alleanza per la Cultura. La presentazione delle new entry è stata l’occasione per fare il punto sul traguardo raggiunto nel 2025: sono 50 le realtà imprenditoriali bresciane che hanno aderito al programma di Fondazione Brescia Musei. Nata nel 2020, Alleanza per la Cultura è riconosciuta a livello nazionale come una best practice nel panorama museale, tanto da essersi aggiudicata la menzione “Networking in arts“ del Premio Cultura+Impresa 2020-2021. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alleanza per la Cultura, altri sei sostenitori: tagliato il traguardo dei 50

