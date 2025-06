Allarme disturbi alimentari Nella regione 22mila casi

Allerta disturbi alimentari in Umbria: sono ben 22 mila i casi segnalati, coinvolgendo soprattutto giovani e donne. Questo fenomeno non è solo un problema sanitario, ma una vera e propria emergenza sociale. L'uso distorto dei social media emerge come un fattore cruciale, amplificando insicurezze e pressioni. È fondamentale affrontare questa crisi con consapevolezza, per costruire un futuro in cui il benessere mentale venga prima di tutto.

I disturbi del comportamento alimentare sono un’emergenza sociale e medico-sanitaria: in Umbria ne soffrono 22 mila persone, perlopiù giovanissimi e donne. Le cause? Alla radice ci sono spesso disagi legati alla carenza affettiva, ma ora è sempre più chiaro che esiste anche una correlazione tra l’uso distorto dei social media e la malattia mentale. Partendo da questi numeri allarmanti, l’Inner Wheel club Perugia ha promosso un convegno a più voci "Dai santi all’intelligenza artificiale: il mistero del cibo tra misticismo, patologia e fragilità emotiva", nella sede della Fondazione Perugia e al quale hanno preso parte l’endocrinologo Fausto Santeusanio, il collega Simone Pampanelli (servizio nutrizione e clinica e dietetica dell’Ospedale), e lo psicologo della “strada“ Stefano Pieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme disturbi alimentari. Nella regione 22mila casi

Scopri altri approfondimenti

Disturbi dell’alimentazione, un paziente su 3 ha meno di 14 anni. In Abruzzo sono attivi 12 ambulatori e 2 strutture

I disturbi dell'alimentazione stanno diventando un fenomeno diffuso in Italia, colpendo tutte le età .

Cerca Video su questo argomento: Allarme Disturbi Alimentari Regione Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allarme disturbi alimentari. Nella regione 22mila casi; Disturbi alimentari: allarme liste d’attesa, fino a 13 mesi per cure. 🔗Ne parlano su altre fonti

Allarme disturbi alimentari. Nella regione 22mila casi

Da msn.com: Il punto in un convegno a più voci organizzato dall’Inner Wheel club Perugia "Una patologia che ha radici antiche". Le cure e l’ascolto per sostenere .

Disturbi alimentari, allarme liste d’attesa: arriva il progetto ‘Terapia sospesa’”

mammemagazine.it scrive: Crescono i disturbi alimentari e c’è da aspettare per le cure. Il 2 giugno, in occasione del World Eating Disorders Action Day (la giornata mondiale ... Read more ...

Disturbi alimentari: allarme liste d’attesa in Italia, fino a 13 mesi per cure

Segnala msn.com: «L’idea di questo progetto nasce dalla tradizione napoletana del caffè sospeso» – spiega Cinzia Fumagalli, Presidentessa di Ananke Family –. Questa ...