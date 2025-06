Alla scoperta del torrente quasi dimenticato di Como | camminata tra storia natura e vecchie tintorie con tappa caffè

Scopri il torrente Cosia, un gioiello nascosto di Como che racconta storie dimenticate. Con Maurizio Moro come guida, questa camminata si trasforma in un viaggio tra natura e storia, tra vecchie tintorie e angoli incantevoli. Un'opportunità unica per riscoprire il patrimonio culturale della nostra città, sorseggiando un caffè lungo il percorso. Non perdere l'occasione di vivere la bellezza di Como da una prospettiva inedita!

Ancora una volta Maurizio Moro ci accompagna in una passeggiata ricca di spunti e scorci sorprendenti, documentata dai suoi scatti e arricchita da dettagli che raccontano storie. Oggi ci porta a seguire il corso del torrente Cosia, in un percorso ad anello che parte e ritorna dal cuore di Como.