Alla Casina Vanvitelliana l’evento | Stop alle discriminazioni

Il 30 maggio, la Casina Vanvitelliana di Bacoli ha ospitato un evento che fa eco a un movimento globale contro le discriminazioni. “Stop alle discriminazioni: tutti hanno diritto di mettersi in gioco” ha celebrato l'inclusione attraverso l'arte, dimostrando che la bellezza è per tutti. Questo incontro non solo promuove la diversità, ma invita anche a riflettere su come ogni voce possa arricchire la nostra società. Un passo importante verso un futuro senza barriere!

Il 30 maggio nella Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli è andato in scena un significativo evento culturale “Stop alle discriminazioni: tutti hanno diritto di mettersi in gioco”. Un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della bellezza autentica e dell’arte accessibile, promosso con il patrocinio del Comune di Bacoli e organizzato dall’associazione Il Giardino del Sole di . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

