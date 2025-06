Alla Casina Vanvitelliana l’evento | Stop alle discriminazioni

Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli si è svolto un evento straordinario: “Stop alle discriminazioni”, un’occasione per promuovere l’inclusione e il rispetto. Il 30 maggio, nella suggestiva Sala Ostrichina, si sono susseguite testimonianze, performance artistiche e momenti di riflessione, tutti finalizzati a ribadire che ogni individuo ha diritto di mettersi in gioco e di essere valorizzato. Un impegno concreto per un mondo più giusto e accogliente.

Il 30 maggio nella Sala Ostrichina della Casina Vanvitelliana di Bacoli è andato in scena un significativo evento culturale “Stop alle discriminazioni: tutti hanno diritto di mettersi in gioco”. Un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della bellezza autentica e dell’arte accessibile, promosso con il patrocinio del Comune di Bacoli e organizzato dall’associazione Il Giardino del Sole di . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

