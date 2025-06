Alis e Resil siglano accordo triennale a Villa Borghese per unire formazione e lavoro

Un accordo che segna un passo importante verso il futuro. Alis e Resil hanno unito le forze a Villa Borghese per creare un ponte tra formazione e lavoro nel settore della logistica. Questo triennale progetto non solo risponde a una crescente domanda di professionisti qualificati, ma valorizza anche l'importanza dell'istruzione pratica in un contesto di transizione ecologica. La sinergia tra questi due mondi è la chiave per un'occupazione sostenibile!

Durante l’evento organizzato a Villa Borghese, è stato formale l’accordo tra l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (Alis) e la Rete delle Scuole Italiane della Logistica (Resil). L’intesa è stata siglata con l’obiettivo di favorire una sinergia sempre più efficace tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, promuovendo offerte formative di alto livello per i giovani . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Alis e Resil siglano accordo triennale a Villa Borghese per unire formazione e lavoro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Alis Resil Siglano Accordo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Alis e Resil siglano accordo triennale a Villa Borghese per unire formazione e lavoro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Banca Mps e Alis, accordo di collaborazione. Lovaglio: "Confermato l’impegno per le imprese"

Lo riporta lanazione.it: Banca Monte dei Paschi e l'Associazione Alis siglano accordo per offrire servizi finanziari alle imprese del settore logistico e trasporti, con focus su soluzioni su misura e innovative.

ALIS E RESIL INSIEME PER RAFFORZARE LE COMPETENZE DEI GIOVANI E FAVORIRE L’OCCUPAZIONE NELLA LOGISTICA

Come scrive informatorenavale.it: È stato sottoscritto durante l’evento di ALIS a Villa Borghese il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (ALIS) e la Rete delle Scuole Italiane della Logistica ...