' Alimentare la vita' e i suoi prodotti speciali dal Comune 10mila euro al progetto

Nel cuore della nostra società, il progetto 'Alimentare la vita' dimostra come la cucina possa diventare un potente strumento di inclusione sociale. Grazie a un finanziamento di 10.000 euro, la cooperativa sociale Dives rilancia l'iniziativa, trasformando lo stare insieme in un'opportunità per riscoprire talenti e valorizzare le diversità. Un trend che va oltre il palato: è un invito a costruire comunità più forti e coese. Scopri come il cibo può alimentare anche le rel

L'inclusione sociale riparte dalla cucina, uno spazio in cui stare insieme, riscoprirsi e valorizzarsi. Dopo una prima sperimentazione, con risultati ampiamente soddisfacenti, il progetto ‘Alimentare la vita’ promosso dalla cooperativa sociale Dives è giunto all'edizione 2.0 e nell'ambito del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Alimentare la vita' e i suoi prodotti speciali, dal Comune 10mila euro al progetto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Un aiuto da 265mila euro all'importante progetto che unisce agricoltura e sociale

Banca Mediolanum e Fondazione Mediolanum si schierano al fianco di Cascina don Guanella, sostenendo il progetto "La Cascina si fa Casa".

Cerca Video su questo argomento: Alimentare Vita Suoi Prodotti Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marche, dieta mediterranea come stile di vita non solo alimentare; La shelf life degli alimenti. Tipologie di studi e applicazioni pratiche; Csc presenta Esportare la Dolce Vita: l’export BBF vale 122miliardi con un potenziale di altri 96; Carrefour Italia presenta il Report d’impatto 2024. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sicurezza alimentare e accessibilità economica dei prodotti alimentari

Scrive consilium.europa.eu: I fondi sono stati utilizzati per garantire ai più vulnerabili l'accesso ai prodotti alimentari e per sostenere la produzione alimentare locale mediante assistenza in denaro e altri strumenti. L'UE e ...

Banco Alimentare: la rete che “mette le ali” al cibo donato

Riporta vita.it: Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari trasformandole in un aiuto concreto per chi è in difficoltà. Grazie a una rete di volontari, questi alimenti raggiungono migliaia di organizz ...

Marche, dieta mediterranea come stile di vita non solo alimentare

Segnala ilsole24ore.com: Progetti svolti dai Comuni marchigiani per attività di divulgazione sui temi del benessere, della qualità della vita e di valorizzazione delle risorse forestali regionali ...