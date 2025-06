Alife celebra il genio del musicista Alessandro Vessella

Alife si trasforma in un palcoscenico di emozioni per celebrare Alessandro Vessella, un genio che ha lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana. Durante la rassegna "I Musicisti della Nostra Terra", eventi, masterclass e concerti daranno vita a un viaggio sonoro unico. Scoprire come l'eredità di Vessella continui a ispirare le nuove generazioni è il vero regalo di quest'edizione. Non perdere l'occasione di vivere la musica in modo autentico!

Eventi, masterclass, convegni, concerti e tanti altri appunti: sarĂ dedicata al genio di Alessandro Vessella l'annuale edizione de "I Musicisti della Nostra Terra", la rassegna che, per il secondo anno consecutivo, celebrerĂ uno dei maestri della musica italiana.

