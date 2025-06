Alexander Zverev | Carlos Alcaraz arriverà in finale qui a Parigi non ha rivali Io ed altri dobbiamo lottare

Alexander Zverev si avvicina agli ottavi di finale del Roland Garros 2025 con determinazione, pronto a sfidare l’olandese Tallon Griekspoor. Mentre Carlos Alcaraz sembra dominare inarrestabile, la lotta tra i big del tennis si fa sempre più avvincente. Zverev sa che ogni match è una battaglia e il suo obiettivo è chiaro: riportare il suo nome tra i grandi. Riuscirà a fermare la corsa del giovane fenomeno spagnolo? La tension

Alexander Zverev si è assicurato ieri il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il n.3 del ranking ha rispettato i pronostici e sconfitto Flavio Cobolli in tre parziali. Nel prossimo turno affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, una vecchia conoscenza per lui e tennista contro cui ha giocato diverse volte. Il tedesco, in conferenza stampa, si è espresso su chi sia il favorito per vincere questo torneo ed è stato molto chiaro da questo punto di vista: “ Non importa chi ha perso un set finora o no. Onestamente, penso che Carlos Alcaraz sarà in finale. Non vedo nessuno dalla sua parte del tabellone che possa dargli troppo fastidio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alexander Zverev: “Carlos Alcaraz arriverà in finale qui a Parigi, non ha rivali. Io ed altri dobbiamo lottare”

Argomenti simili trattati di recente

Alexander Zverev chi è l'avversario di Musetti agli Internazionali d'Italia

Alexander Zverev, campione in carica degli Internazionali BNL d’Italia, è pronto a sfidare Lorenzo Musetti nei quarti di finale.

Cerca Video su questo argomento: Alexander Zverev Carlos Alcaraz Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros - Alexander Zverev regola Tien al primo turno di Parigi: il match in 4'; Alexander Zverev prevede audacemente la conquista del Roland Garros da parte di Carlos Alcaraz in una dichiarazione sorprendente.; Sinner e Alcaraz, poi tutti gli altri: comincia la corsa al Roland Garros; Da Fils a Fonseca, passando per i big: Roland Garros, 5 primi turni da seguire. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alexander Zverev: “Carlos Alcaraz arriverà in finale qui a Parigi, non ha rivali. Io ed altri dobbiamo lottare”

Riporta oasport.it: Alexander Zverev si è assicurato ieri il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il n.3 del ranking ha rispettato i pronostici e sconfitto ...

Zverev, idee chiare: "Vedo Alcaraz in finale"

Secondo sport.tiscali.it: Una prestazione di spessore ha consentitoad AlexanderZverev disuperare FlavioCobolli in tre set al terzo turnodel Roland Garros . Il tedesco, ...

Zverev non avvicina Sinner e Alcaraz: il distacco prima del Roland Garros, pesante ko ad Amburgo

oasport.it scrive: Alexander Zverev si era presentato al torneo ATP 500 di Amburgo per cercare di raccogliere punti importanti per la classifica internazionale e per trovare ...