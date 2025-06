Alessandrino sorpresi dopo un furto in un appartamento | ladri presi a calci e pugni dai residenti

Nel cuore dell'Alessandrino, la comunità ha dimostrato che l’unione fa la forza. Due ladri, sorpresi in flagrante, hanno scatenato una reazione furiosa tra i residenti, decisi a difendere il proprio territorio. Questo episodio mette in luce un trend crescente: l’emergere di cittadini attivi e pronti a reagire per la sicurezza del proprio quartiere. Un segnale forte che invita a riflettere sul ruolo della solidarietà nel contrastare la criminalità!

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Roma dove, nel quartiere Alessandrino, due ladri sono stati sorpresi durante un furto e poi sono stati aggrediti dai residenti. Solo l'intervento dei carabinieri li ha salvati da un linciaggio, ma non dal carcere. La scena si è consumata nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Alessandrino, sorpresi dopo un furto in un appartamento: ladri presi a calci e pugni dai residenti

