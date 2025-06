Alessandra Viero conduce Pomeriggio Cinque News | tutte le novità

Novità in casa Mediaset: Alessandra Viero è pronta a condurre "Pomeriggio Cinque News". Con l’arrivo dell'estate, i cambiamenti nel palinsesto sono inevitabili e coinvolgenti. Questo nuovo capitolo segna un'evoluzione per il programma, già amato dal pubblico. Sarà interessante scoprire come Viero porterà il suo stile unico in un contesto che si fa sempre più competitivo. Rimanete sintonizzati per non perdere le sorprese!

novità in casa mediaset: al via la conduzione di alessandra viero a pomeriggio cinque news. Con l’arrivo dell’estate, si registrano importanti cambiamenti nel palinsesto di mediaset. In particolare, prende il via una nuova fase per Pomeriggio Cinque News, lo spin-off estivo del noto programma condotto da myrta merlino. A guidare questa edizione speciale sarà alessandra viero, giornalista con una consolidata esperienza nel settore dell’informazione e della cronaca nera. l’ingresso di alessandra viero nel team di Pomeriggio Cinque News. La notizia è stata diffusa da davide maggio e conferma che, a partire dal 9 giugno, la giornalista vicentina assumerà il ruolo di conduttrice del programma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Alessandra Viero conduce Pomeriggio Cinque News: tutte le novità

