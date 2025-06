Alessandra Mastronardi | Ho dovuto imparare a sdoppiare chi ero per gli altri e chi ero per me Ora so ascoltarmi | quando mi sento ingabbiata vado via

Alessandra Mastronardi torna in tv con "Doppio Gioco", interpretando Daria, un personaggio che riflette la crescente voglia di esplorare identità autentiche. In un'epoca in cui la vulnerabilità diventa una forza, l'attrice rivela: "Ho dovuto sdoppiare chi ero per gli altri e chi ero per me". Un messaggio potente che invita a riscoprire se stessi e ad ascoltare la propria voce interiore. Quanto è importante per noi trovare il coraggio di scappare dalle gabb

L'attrice è tornata in tv, con la serie Doppio Gioco, interpretando un personaggio femminile forte e volitivo, Daria, capace di leggere le persone. Ma lei? «Tendo a volermi ricredere della prima giusta impressione che ho avuto su una persona e spesso ci rimetto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandra Mastronardi: «Ho dovuto imparare a sdoppiare chi ero per gli altri e chi ero per me. Ora, so ascoltarmi: quando mi sento ingabbiata vado via»

Verissimo, tra gli ospiti del weekend Giovanni Allevi, Alex Britti e Alessandra Mastronardi

Nel weekend del 17 e 18 maggio 2025, "Verissimo" ospiterà personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

