Alessandra Amoroso Fabri Fibra Benson Boone | i principali album in uscita nel mese di giugno 2025

Giugno 2025 si prepara a essere un mese esplosivo per la musica italiana! Con l'estate all'orizzonte, artisti come Alessandra Amoroso e Fabri Fibra tornano con nuove sonorità, affiancati dal talentuoso Benson Boone, che sta conquistando il mondo. Non perdere l’uscita di "Mediterraneo" di Bresh il 6 giugno: una dedica ai colori e alle emozioni dell'estate, perfetta per accompagnarti nelle calde serate in arrivo. La musica sta per esplodere!

Con l'estate alle porte, alcuni amatissimi artisti italiani sono pronti al coming back, in un fitto calendario di release che vede tra i nuovi album in uscita dove saranno protagonisti insieme ad un artista come Benson Boon e che sta riscuotendo il successo globale, anche Fabri Fibra ed Alessandra Amoroso. Bresh – Mediterraneo (6 giugno ): Il nuovo album del cantautore ligure arriverà tre anni dopo Oro Blu. L'artista attinge da quell'immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh. Un legame profondo e duraturo, già presente nei brani, contenuti nell'album, " Umore Marea " e " La Tana del Granchio " (certificato ORO, posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMIGfK dei singoli più venduti e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam ).

