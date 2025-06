Alden New England al Pitti Uomo 108 | L’Ultimo Brand Guardiano della Tradizione Calzaturiera Americana

Alden New England incarna l’essenza della tradizione calzaturiera americana, portando al Pitti Uomo 108 un pezzo di storia vivente. Fondata nel 1884, è l'ultimo bastione di un’arte che sta scomparendo, un segno tangibile di qualità e maestria. In un'epoca in cui il fast fashion imperversa, scoprire marchi come Alden ci ricorda l'importanza di investire in prodotti duraturi e autentici. Le loro scarpe non sono solo accessori, ma storie

La presenza di Alden al Pitti Uomo 108 rappresenta un momento storico per l'industria calzaturiera mondiale. Fondata nel 1884 da Charles H. Alden a Middleborough, Massachusetts, la Alden Shoe Company è l'ultimo produttore di scarpe del New England ancora in attività, unico sopravvissuto di centinaia di calzaturifici che un tempo caratterizzavano la regione. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Alden New England al Pitti Uomo 108: L’Ultimo Brand Guardiano della Tradizione Calzaturiera Americana.

