Alberto Angela mi ha bloccato su WhatsApp tutta colpa di una coperta | la confessione di Francesca Michielin

Francesca Michielin racconta con ironia un episodio che mette in luce quanto i confini tra celebrità e vita privata possano essere labili. Un regalo di compleanno, una foto e voilà: Alberto Angela l’ha bloccata su WhatsApp! Questo siparietto sottolinea come anche i personaggi più seri possano avere reazioni inaspettate. In un mondo dove la comunicazione è immediata, ogni gesto può scatenare situazioni sorprendenti. Chi non ha mai avuto un malinteso social?

Un regalo di compleanno innocente, una foto condivisa sui social con leggerezza e qualche intervista televisiva in cui, forse, si è lasciata un po’ trasportare dalla situazione. Risultato? Essere bloccata su WhatsApp da Alberto Angela. È il singolare e divertente aneddoto raccontato da Francesca Michielin durante la sua recente ospitata al celebre podcast “ Tintoria “, condotto da Stefano Rapone e Daniele Tinti. Parlando delle incomprensioni e delle conseguenze a volte imbarazzanti generate dalla viralità involontaria sul web, la cantante ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi questo episodio, accaduto qualche anno fa, che ha portato all’interruzione di ogni contatto con l’amatissimo divulgatore scientifico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Angela mi ha bloccato su WhatsApp, tutta colpa di una coperta”: la confessione di Francesca Michielin

Firenze su Rai 1 con Alberto Angela: un viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore

Firenze protagonista su Rai 1 con Alberto Angela, che condurrà uno speciale viaggio nel cuore di Santa Maria del Fiore.

