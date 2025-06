Alberto Angela e la sua troupe nei laboratori dell' università di Caserta

Alberto Angela e la sua troupe sbarcano all'Università di Caserta il 3 e 4 giugno 2025, portando la scienza sotto i riflettori! Un evento imperdibile che si inserisce in un trend crescente: la divulgazione scientifica sta conquistando sempre più spazi nella cultura pop. Scopriremo insieme come il Distabif contribuisce alla sostenibilità e alla salute del nostro pianeta. Un’occasione per far brillare la ricerca italiana! Non mancate!

Nei giorni 3 e 4 giugno 2025, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (Distabif) dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di Caserta, sarà protagonista di un'importante iniziativa di divulgazione scientifica. La troupe del programma.

