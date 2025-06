Al via il podcast Il Viaggio della Costituzione

Il 25 aprile 1945 segna una svolta epocale per l'Italia, e ora quel momento storico rivive nel podcast "Il Viaggio della Costituzione". Attraverso storie avvincenti, si esplora come la lotta per la libertà abbia forgiato i principi della nostra democrazia. In un’epoca in cui il tema dei diritti civili è più attuale che mai, riscoprire le radici della nostra Costituzione è un viaggio imperdibile. Non perderti questa occasione di riflessione

Firenze, 1 giugno 2025 - Il 25 aprile 1945 l’Italia rialzò definitivamente la testa, e da quella scintilla di libertà nacque il percorso che avrebbe portato al referendum istituzionale, alle prime elezioni libere e, il 1° gennaio 1948, alla Costituzione. È proprio quel filo rosso che “Il Viaggio della Costituzione” intende riannodare: un ciclo di sei podcast ideato e curato da Domenico Guarino, con il patrocinio di ANPI Firenze e il sostegno di Unicoop Firenze e SPI CGIL Toscana, in cui il docente di Diritto Pubblico e Costituzionale dell’Università di Pisa, Gianluca Conti, accompagna gli ascoltatori alla scoperta dei principi, dei diritti e delle sfide che hanno plasmato – e continuano a plasmare – la Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via il podcast “Il Viaggio della Costituzione”

