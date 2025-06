Al Teatro Marrucino l’evento finale del Polo artistico-performativo | le scuole in scena con Insieme… attraverso l’Arte dell’accoglienza

Il Teatro Marrucino si anima con l’evento finale del progetto “Insieme… attraverso l'Arte dell'accoglienza”, un simbolo di come la cultura possa unire e trasformare. Mercoledì 29 maggio, gli studenti della “Rete per la creatività” daranno vita a una performance coinvolgente, sottolineando l’importanza dell’arte nell’inclusione. Un’occasione imperdibile per riflettere sull’impatto sociale dell’arte e sul futuro dei giovani talenti. Non perdere questa straordinaria celebrazione

Il teatro Marrucino ha accolto ancora una volta gli studenti della "Rete per la creatività", protagonisti mercoledì 29 maggio dell'evento conclusivo del progetto "Insieme. attraverso l'Arte dell'accoglienza". L'iniziativa rientra nelle attività del Polo a orientamento artistico-performativo della.

"Il tavolo dei giurati" degli studenti dell’Iis Luigi di Savoia approda al teatro Marrucino

Il Tavolo dei Giurati degli studenti dell'IIS Luigi di Savoia accende il palcoscenico del Teatro Marrucino il 20 maggio 2025 alle 21:00.

