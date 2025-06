Al teatro dell’Aquila ‘Una Notte al Cinema’

Il 9 giugno, il Teatro dell'Aquila diventerà il palcoscenico di "Una Notte al Cinema", un evento che celebra il talento dei giovani artisti. Tra proiezioni, musica e teatro, un intero anno scolastico dedicato al linguaggio cinematografico giunge alla sua straordinaria conclusione. Un'opportunità imperdibile per scoprire il potere della creatività! Non perdere il momento in cui i sogni prendono vita sul grande schermo!

Un intero anno scolastico dedicato al linguaggio cinematografico si concluderà con il grande evento, gratuito, di del 9 giugno alle 21 al teatro dell’Aquila: ‘Una Notte al Cinema’, proiezioni, musica e teatro nati dalla collaborazione tra la scuola media ‘Da Vinci’- indirizzo creativo, primaria ‘San Claudio’ e ‘Cinema degli Artisti’ con Andrea Cardarelli. Gli alunni della media hanno esposto l’articolato progetto che li ha portati a esplorare il mondo del cinema in tutte le sue forme: dalla storia alla scrittura, dalla realizzazione pratica di cortometraggi fino all’integrazione con musica, arte, tecnologia e lingue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al teatro dell’Aquila ‘Una Notte al Cinema’

