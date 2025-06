Al prefetto Michele di Bari la cittadinanza di Vico del Gargano

Un gesto di grande significato per Vico del Gargano! Il consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto Michele di Bari, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel mantenere l'ordine e la sicurezza. In un periodo in cui i valori della comunitĂ sono messi alla prova, questo riconoscimento rappresenta un faro di speranza e unitĂ . Un invito a riflettere sull'importanza della leadership etica e della responsabilitĂ sociale!

Il consiglio comunale di Vico del Gargano nella seduta monotematica di ieri ha conferito la cittadinanza onoraria al prefetto di Napoli, Michele di Bari. “Nelle tempeste sempre ben saldo al timone, sicuro di portare tutti alla meta, forte solo della sua massima correttezza e della fede, principio di azione e di potere”, è quanto si legge nella motivazione. “Non c’è amministratore comunale del Gargano che non ricordi il dottor Michele di Bari che da capo di gabinetto e da viceprefetto della Prefettura di Foggia ha indicato a tutti la strada maestra della sana amministrazione, sempre ispirata all’interesse pubblico”, ha detto il sindaco Raffaele Sciscio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

