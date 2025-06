Al Pianistico una coinvolgente Neojiba Orchestra strumento di integrazione e pace

A Bergamo, la Neojiba Orchestra ha fatto vibrare le emozioni con un messaggio potente: la musica come veicolo di integrazione e pace. Sotto la direzione del carismatico Ricardo Castro, i giovani talenti brasiliani hanno dimostrato che la diversità è una ricchezza da celebrare. Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un esempio tangibile di come l’arte possa unire le persone in un mondo sempre più frammentato. Un invito a riflettere!

Bergamo. “Suonare in un’orchestra è uno strumento potente di integrazione, esempio di come sia possibile essere in pace, pur essendo diversi”. Così il direttore d’orchestra brasiliano Ricardo Castro ha presentato la Neojiba Orchestra, orchestra giovanile dello Sato di Bahia, protagonista, venerdì 30 maggio al Donizetti, del Festival Pianistico. Un’orchestra che nasce all’interno di un programma governativo brasiliano che si dedica alla promozione dello sviluppo sociale attraverso l’educazione e la pratica musicale. Un’orchestra che, in tutta la sua esuberanza giovanile, ha saputo mostrarsi ensemble coeso, capace di portare energia e gioia attraverso la musica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al Pianistico una coinvolgente Neojiba Orchestra “strumento di integrazione e pace”

Scopri altri approfondimenti

Al Pianistico una coinvolgente Neojiba Orchestra “strumento di integrazione e pace”

La Neojiba Orchestra ha incantato Bergamo, dimostrando come la musica possa abbattere barriere e promuovere l'integrazione.

Cerca Video su questo argomento: Pianistico Coinvolgente Neojiba Orchestra Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Al Pianistico una coinvolgente Neojiba Orchestra “strumento di integrazione e pace”; Al Pianistico una coinvolgente Neojiba Orchestra strumento di integrazione e pace. 🔗Cosa riportano altre fonti

Neojiba, non solo musica: un’orchestra per il riscatto

Scrive bergamo.corriere.it: L’ensemble brasiliano domani al Teatro Donizetti di Bergamo per il Festival Pianistico Neojiba, ovvero Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia: è l’orchestra giovanile dello Stato ...

Festival pianistico, grande spettacolo con la Neojiba Orchestra

Segnala giornaledibrescia.it: La compagine giovanile diretta da Ricardo Castro, con i fratelli Lucas e Arthur Jussen, è piaciuta al Teatro Grande ...

Neojiba Orchestra in concerto con Lucas e Arthur Jussen - Festival Pianistico Internazionale 2025

Si legge su mentelocale.it: La Neojiba Orchestra, diretta da Ricardo Castro e accompagnata dal duo pianistico Lucas e Arthur Jussen, esegue musiche di Gomes (Alvorada da Lo Schiavo), Golijov/Grau ( Nazareno per due pianoforti e ...