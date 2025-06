Al Mugello spettacolo doppio | un weekend al millesimo!

Il Mugello si riconferma palcoscenico d’eccellenza per il motociclismo italiano! Nel secondo round del Campionato Italiano Velocità 2025, adrenalina pura con sorpassi mozzafiato e arrivi al fotofinish. Ma non è solo competizione: la lotta tra Pirro e Delbianco in Sbk accende i cuori dei tifosi. E mentre Ottaviani e Russo dominano le rispettive categorie, il giovane Rizzi fa brillare il suo talento in Pre Moto 3. Un weekend che segna un

