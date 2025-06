Al momento del prelievo i soldi non escono dal bancomat | altro sportello manomesso con il ' cash trapping'

Attenzione: il fenomeno del "cash trapping" sta rapidamente diffondendosi, e l'ultimo episodio a Rimini ne è un chiaro segnale. Un bancomat manomesso ha messo in allerta gli utenti, col rischio di perdere i propri risparmi. La sicurezza nei prelievi torna a essere un tema cruciale. Siamo davvero pronti a proteggere le nostre finanze? Scoprire come difendersi diventa essenziale in un contesto sempre più insidioso.

Uno sportello bancomat, manomesso con la tecnica del “cash trapping”, è stato messo sotto sequestro dalla Polizia Locale di Rimini dopo l’allarme lanciato da un utente che non si era visto erogare i contati, e non è da escludere che l’autore della modifica possa essere stato il romeno 26enne. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Al momento del prelievo i soldi non escono dal bancomat: altro sportello manomesso con il 'cash trapping'

