Al lavoro in bici per 50 euro al mese La Fiab | Iniziativa positiva ma servono anche piste ciclabili

Pedalare al lavoro potrebbe diventare la norma! Con il progetto regionale 'Bike to Work', ogni chilometro in bicicletta vale 20 centesimi, fino a un massimo di 50 euro al mese. Un'iniziativa lodevole per promuovere stili di vita sostenibili, ma attenzione: senza infrastrutture adeguate come piste ciclabili, rischiamo di frenare questo trend. È tempo di investire nel futuro della mobilità urbana e rendere le strade più sicure per tutti!

Venti centesimi per ogni chilometro pedalato fino a un massimo di 50 euro mensili a persona. Sono questi gli incentivi previsti dal progetto regionale ’Bike to Work’ con l’obiettivo di favorire gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Le regole del gioco? Il percorso deve essere di almeno 800 metri, da percorrere anche con una bicicletta a pedalata assistita, per un totale di almeno 30 chilometri a trimestre. Possono usufruirne i dipendenti delle aziende o degli enti pubblici e privati – dotati di mobility manager e di Piano degli Spostamenti Casa Lavoro – che aderiscono all’iniziativa. Il progetto, infatti, prevede la stipula di un accordo con aziende e enti pubblici e privati del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al lavoro in bici per 50 euro al mese. La Fiab: "Iniziativa positiva, ma servono anche piste ciclabili"

