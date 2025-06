Al Grand Hotel la sfilata di moda del liceo artistico

Venerdì scorso, il Grand Hotel di Riccione ha ospitato una serata magica, con oltre mille spettatori entusiasti per la sfilata del liceo artistico Volta-Fellini. Trentadue capi d'alta moda, un tributo ai costumi medievali, hanno brillato sotto i riflettori, evidenziando il talento e la creatività degli studenti. Questo evento non è solo una celebrazione della moda, ma anche un segno del crescente interesse per l'arte e la cultura tra le nuove generazioni.

Serata da sogno venerdì al Grand Hotel di Riccione, dove oltre mille ospiti hanno assistito alla sfilata di moda del liceo artistico Volta-Fellini. In passerella tra gli storici saloni e il giardino trentadue esclusivi e raffinati capi, ispirati ai costumi medievali, realizzati dagli studenti della sezione di Moda. Presenti il preside Paride Principi e la vicesindaca Sandra Villa. In apertura e in chiusura la serata è stata allietata dai giovani talenti dell'Istituto musicale di Riccione. Esibizione del 13enne pianista Gilberto Monaco.

