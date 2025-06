Al ’Gastarea Bistrot’ di Castel San Pietro il territorio incontra il talento Lo chef di origine napoletana firma una cucina raffinata e autentica Tra ingredienti locali d’eccellenza tecnica e stagionalità per una tavola che racconta l’Emilia-Romagna più sorprendente

Scopri il Gastarea Bistrot di Castel San Pietro, dove la tradizione emiliano-romagnola incontra la genialità napoletana dello chef Raffaele De Martino. Qui, ingredienti locali d'eccellenza e tecniche raffinate si fondono per creare piatti che raccontano storie di gusto autentico. Un’esperienza culinaria che non solo delizia il palato, ma celebra anche un rinascimento gastronomico tutto italiano. Non perdere l'occasione di assaporare questo viaggio sensoriale!

Il nome, ispirato alla musa dei piaceri del gusto, mantiene ogni promessa. Il ’Gastarea Bistrot & Territorio’ di Castel San Pietro, proprio di fronte allo stabilimento termali, delizia e sorprende grazie alle creazioni di Raffaele De Martino. La proposta gastronomica del nuovo chef – napoletano, con la cucina nel sangue – parte da una filosofia ben precisa. "La tecnica ha senso solo se messa a servizio della materia prima", racconta. Allievo di Gualtiero Marchesi, con esperienze in Belgio, in ristoranti italiani di prestigio e come chef privato per diversi vip, De Martino fonda il suo impegno su un dialogo costante con chi produce, coltiva o pesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al ’Gastarea Bistrot’ di Castel San Pietro il territorio incontra il talento. Lo chef di origine napoletana firma una cucina raffinata e autentica. Tra ingredienti locali d’eccellenza, tecnica e stagionalità per una tavola che racconta l’Emilia-Romagna più sorprendente

Cerca Video su questo argomento: Gastarea Bistrot Castel San Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Al ’Gastarea Bistrot’ di Castel San Pietro il territorio incontra il talento. Lo chef di origine napoletana firma una cucina raffinata e autentica. Tra ingredienti locali d’eccellenza, tecnica e stagionalità per una tavola che racconta l’Emilia-Romagna più sorprendente. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Aperitivo a bordo piscina a Castel San Pietro Terme

Da bolognatoday.it: Nel verde del viale delle Terme, a due passi dalla città e dalla via Emilia, vero e proprio cordone ombelicale di tutta la regione, Gastarea si propone come ... sportivi nel verde delle colline di ...

Uinauino a Castel San Pietro Terme: il fine dining pop e conviviale

Secondo gazzettadelgusto.it: C’è un interessante fermento gastronomico a Castel San Pietro Terme (BO), con giovani chef-imprenditori che propongono concept contemporanei e cucine dall’elevata intensità espressiva. Oltre al ...

A due passi dal Cupolone: 15 locali da provare tra San Pietro e Castel Sant'Angelo

Lo riporta romatoday.it: Bar, caffetterie, bistrot, osterie ... Abbiamo pensato ad una guida ai 15 migliori locali vicino a San Pietro e Castel Sant’Angelo per levarti questa angoscia. Se cerchi un locale “pungente ...