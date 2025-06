Agrofutura 2025 | di scena la Toscana Viaggio nell’agricoltura di domani

Preparati a scoprire il futuro dell'agricoltura! Il 10 e 11 giugno, Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati a Firenze ospiterà AgroFutura Festival, un'opportunità imperdibile per esplorare l'innovazione nel settore agroalimentare. Tra dibattiti stimolanti e laboratori pratici, il festival metterà in luce le politiche europee e il ruolo dei giovani imprenditori. Non perdere la chance di assaporare il futuro sostenibile del cibo, proprio nel cuore della Toscana!

Due giorni di incontri, dibattiti, laboratori e degustazioni nel cuore della Toscana. Il 10 e 11 giugno, Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, a Firenze, diventerà la capitale del futuro agroalimentare con AgroFutura Festival, evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio. L'iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella, ed è patrocinato dal Comune di Firenze e in collaborazione con il Fai Toscana.

