Agro romano il comune taglia un milione di metri cubi di cemento | protesta la Regione Lazio

Nel cuore dell'Agro Romano, la battaglia tra il Comune e la Regione Lazio si accende: un milione di metri cubi di cemento tagliati nel progetto urbanistico di Casal Giudeo. Questo scontro mette in luce un tema cruciale: il delicato equilibrio tra sviluppo e tutela del nostro territorio. In un’epoca in cui l’urbanizzazione è sotto scrutinio, quale futuro vogliamo per le nostre città? Una riflessione che coinvolge tutti noi.

È scontro a distanza tra esponenti della giunta comunale e della giunta regionale. Motivo del contendere sono le previsioni urbanistiche in una zona dell’agro romano meridionale: Casal Giudeo. Nell’area, situata a poca distanza da Monte Migliore e dalla via Laurentina, si colloca nel quadrante. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Agro romano, il comune taglia un milione di metri cubi di cemento: protesta la Regione Lazio

