Agresti | Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro La squadra…

Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano. Interessante notare come le scelte strategiche di Allegri potrebbero non solo rilanciare la squadra, ma anche influenzare il mercato e le ambizioni di altre formazioni. Preparatevi a una stagione da vivere fino all'ultimo minuto!

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…”

Leggi anche Agresti: “Milan, stagione disastrosa. Ora bisogna ricostruire” | VIDEO - La stagione del Milan si chiude in un'atmosfera di delusione: la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna segna un passo indietro significativo.

Approfondimenti da altre fonti

Agresti: L'idea iniziale di Tare e Allegri è quella di provare a recuperare Theo, Leao e Maignan dal...; Agresti: “Milan, segnali di svolta: ora le idee sono chiare”; Agresti: Fonseca e Conceiçao avevano bisogno del sostegno del club. Mentre Allegri è un allenatore...; Agresti: Milan squadra molto più forte di ciò che ha detto il campionato scorso. Serviva un.... 🔗Cosa riportano altre fonti

Agresti: "Se Allegri ha un organico da terzo posto, più probabile si piazzi primo o secondo"

Segnala informazione.it: Agresti: 'Se Allegri ha un organico da terzo posto, più probabile si piazzi primo o secondo' La fisionomia del Milan è cambiata nell'arco di quattro giorni. Domenica i rossoneri vivevano il day after ...

Agresti: "Se Allegri ha un organico da terzo posto, più probabile si piazzi primo o secondo"

milannews.it scrive: La fisionomia del Milan è cambiata nell'arco ... ci ha pensato il giornalista Stefano Agresti questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Agresti illustra le qualità da tecnico di Max: ...

Agresti: "L'idea iniziale di Tare e Allegri è quella di provare a recuperare Theo, Leao e Maignan dal punto vista del rendimento e anche contrattuale"

Segnala milannews.it: Stefano Agresti, vice-direttore de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Radio Radio sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "Il Milan è una squadra molto più forte di ciò che ha detto il ...