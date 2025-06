Agguato allo Zen prima lo pestano e poi gli bruciano la casa | nel rogo muore il cane

...tempesta di violenza. Questo agguato segna un triste capitolo nel racconto di una comunità che lotta contro le ombre del degrado e dell'insicurezza. Mentre i riflettori si accendono sull'emergenza sociale nelle periferie, è fondamentale non solo denunciare, ma anche affrontare le radici di questo fenomeno. Un cane morto e un uomo ferito sono solo i sintomi di un malessere più profondo. È tempo di reagire e ricostruire.

Prima lo hanno pestato, poi gli hanno bruciato la casa. Nel rogo è morto il suo cane; mentre l'uomo vittima dell'agguato è finito in ospedale con traumi alla testa e lesioni sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'ennesimo episodio violento allo Zen, che da marzo ad oggi è una vera e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Agguato allo Zen, prima lo pestano e poi gli bruciano la casa: nel rogo muore il cane

