Aggressione sventata per una manovra errata | sequestrate mazza da baseball e mini catana

Ieri mattina, una routine di controllo si è trasformata in un'eroica sventata aggressione. Due automobilisti, in un acceso diverbio, hanno rischiato di trasformare la strada in un palcoscenico di violenza. La prontezza della polizia locale ha portato al sequestro di una mazza da baseball e una mini catana, sottolineando come anche piccoli conflitti possano sfociare nel dramma. In un'epoca in cui la sicurezza è sempre più al centro del dibattito pubblico, questo episodio ci

Nella mattinata di ieri, dopo un alterco tra due automobilisti, una pattuglia di polizia locale, che si trovava in un normale servizio di pronto intervento sulle bretelle Calopinace, ha sventato un'aggressione che stava per essere perpetrata con una mazza da baseball. La pattuglia aveva. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Aggressione sventata per una "manovra errata": sequestrate mazza da baseball e mini catana

Cosa riportano altre fonti

Manovra errata in falesia, scalatore ferito

Lo riporta ansa.it: Dai primi accertamenti, dopo aver finito una ferrata giudicata ''semplice'' durante la progressione, lungo un cavo d'acciaio, ha sbagliato la manovra, andando a sbattere contro un masso.

Incidenti lavoro:manovra errata sul trattore, morto

Segnala ansa.it: a causa di una manovra errata l'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il mezzo ed il ramo di un albero. Sul luogo della tragedia, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco sono arrivati i sanitari ...

Manovra, il governo pone la fiducia su un testo con “errata corrige”. E Ciriani chiede scusa per i ritardi causati dall’assenza dei ministri

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Come se non bastasse c’è anche da rilevare che il testo della manovra licenziato dalla commissione Bilancio su cui il governo ha posto la questione di fiducia è stato affiancato da una errata ...