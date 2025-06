Aggressione al padre Il figlio non risponde al giudice Starà in un reparto psichiatrico

Un dramma familiare si consuma a Grosseto: Alessandro Tosi, 63 anni, coinvolto in un'aggressione al padre, non risponde in aula, lasciando il giudice e l'opinione pubblica sgomenti. La sua permanenza in un reparto psichiatrico sottolinea quanto sia cruciale affrontare il tema della salute mentale, sempre più al centro delle nostre vite. Riflessioni inquietanti su come le fragilità possano sfociare in atti estremi. Cosa ci insegna questa storia?

Grosseto, 1 giugno 2025 – Non ha risposto alle domande del giudice durante l'udienza di convalida dell'arresto per tentato omicidio aggravato. Anche perchè, come ha sottolineato il suo avvocato, Roberto Cerboni "le sue condizioni di salute non glielo permettevano". Alessandro Tosi, 63 anni di Grosseto, rimarrà in ospedale, nel reparto di psichiatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto, finchè le sue condizioni non gli permetteranno di essere trasferito in una struttura simile dove gli verrà applicata la misura cautelare, ovvero il ricovero nel reparto di psichiatria del carcere di Sollicciano a Firenze.

