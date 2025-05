Aggredito in strada dalla baby gang | calci e pugni 18enne in ospedale

Un’ombra inquietante si allunga sulle nostre città: le aggressioni da parte di baby gang sembrano aumentare, lasciando giovani e famiglie nel terrore. L'episodio di Pontremoli, con un 18enne ridotto in fin di vita, evidenzia un problema sociale urgente che richiede attenzione. Dietro a questi atti di violenza si cela una realtà complessa che coinvolge la gioventù di oggi. Come possiamo fermare questa spirale di violenza? La risposta è nelle nostre mani!

Pontremoli (Massa Carrara), 1 giugno 2025 – Picchiato per strada senza motivo da una baby gang. Il 18enne che stava camminando tranquillamente assieme ad un’amica di qualche anno più giovane non poteva immaginare che poco dopo sarebbe finito al pronto soccorso dell’ospedale di Pontremoli refertato con 25 giorni di prognosi a causa delle botte. E’ capitato la sera di qualche giorno fa in via Manfredo Giuliani nel pieno centro della zona di Verdeno. Il ragazzo stava conversando quando improvvisamente sono comparsi fuori da un vicino parco giochi quattro giovani che si sono avvicinati e lo hanno fermato con una scusa lanciandogli una domanda: «Hai visto quello là di Milano?». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredito in strada dalla baby gang: calci e pugni, 18enne in ospedale

