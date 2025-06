Aggredisce la madre in strada per rapinarla di 40 euro | 32enne arrestato

Un episodio inquietante che mette in luce il crescente fenomeno della violenza familiare. A Sant’Arpino, un 32enne ha aggredito la madre per soli 40 euro, riportando l'attenzione su una triste realtà: chi dovrebbe proteggere spesso diventa carnefice. Questo caso ci invita a riflettere sull'importanza di intervenire e prevenire situazioni simili, perché ogni gesto conta nella lotta contro la violenza domestica.

Ha aggredito la madre 67enne colpendola con pugni e spintoni fino a farla cadere a terra. Tutto per impossessarsi del denaro custodito nella borsetta. Succede a Sant’Arpino dove un 32enne - già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti - è. 🔗 Leggi su Casertanews.it