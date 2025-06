Aggredisce i titolari di una onoranze funebri e si scaglia contro i poliziotti | denunciato 35enne

Un episodio inquietante ad Agrigento: un 35enne del Mali aggredisce i titolari di un'agenzia funebre e si scaglia contro la polizia intervenuta. Questo fatto non è solo un caso isolato, ma riflette una crescente tensione in molte comunità italiane. In un momento in cui il dialogo e la comprensione sono più necessari che mai, episodi di violenza come questi ci interrogano sul futuro della coesione sociale. Come affrontare una convivenza serena?

Aggredisce i titolari di una onoranze funebri e all'arrivo dei poliziotti, che cercavano di riportare la calma ed evitare tragedie, il trentacinquenne del Mali si è scagliato contro gli agenti. È accaduto in via Garibaldi, ad Agrigento. L'immigrato è stato bloccato, seppur a fatica, e denunciato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Aggredisce i titolari di una onoranze funebri e si scaglia contro i poliziotti": denunciato 35enne

