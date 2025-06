Afragola la crudeltà di Tucci su Martina | Morta dopo lunghi minuti di agonia

La tragedia di Martina, 14 anni, ha scosso Afragola e l'Italia intera. L'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord rivela un'inaspettata crudeltà da parte dell'ex fidanzato Tucci, ora in custodia cautelare. La sofferenza della giovane e le circostanze oscure della sua morte riaccendono il dibattito sulla violenza giovanile, un fenomeno purtroppo in crescita. È ora di fermarsi a riflettere: cosa possiamo fare per proteggere

E' quanto emerge dall'ordinanza con cui il giudice del Tribunale di Napoli Nord ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'ex fidanzato della 14enne di Afragola. Dalla consulenza preliminare del medico legale emergerebbe infatti un quadro diverso rispetto a quanto riferito da Tucci che ha spiegato che Martina non respirava più quando l'ha coperta di detriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Afragola, la crudeltà di Tucci su Martina: “Morta dopo lunghi minuti di agonia”

Il tragico caso di Martina Carbonaro scuote l'Italia, evidenziando un problema sociale che non può essere ignorato: la violenza giovanile.

