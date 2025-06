AEW | Card attuale per lo speciale Dynamite Fyter Fest di mercoledì 4 Giugno

Mercoledì 4 giugno, AEW Dynamite Fyter Fest si prepara a regalare quattro ore di pura adrenalina! Il clou? Un emozionante fatal 4-way per il titolo International con Kenny Omega, Brody King, Mascara Dorada e Claudio Castagnoli. In un'epoca in cui l’intrattenimento sportivo è in continua evoluzione, questo evento rappresenta il culmine di un trend che mescola abilità atletica e storytelling avvincente. Non perdere la chance di assistere a uno scontro che promette scint

AEW Dynamite Fyter Fest di mercoledì 4 Giugno promette di essere una puntata scoppiettante. La puntata, che durerà 4 ore, avrà al suo interno un fatal 4-way valido per il titolo International tra il campione Kenny Omega, Brody King e Mascara Dorada e Claudio Castagnoli, che si sono qualificati per il match nella puntata di Sabato di Collision. Avremo anche Mark Briscoe contro Jon Moxley in un match voluto dallo stesso Briscoe che vuole far vedere ai suoi figli che mercoledì scorso non ha ceduto alla presa di sottomissione di Moxley. Gli FTR sfideranno gli atleti CMLL Atlantis Jr. e Templario dopo un confronto avvenuto proprio a Collision e non sarà l'unico match a squadre ci saranno anche Mina Shirakawa e Toni Storm contro Julia Hart e Skye Blue, con Mercedes Moné al tavolo di commento.

