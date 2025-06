Addio Michelangelo Era l’arciere del Palio

Il mondo del Palio di Piandimeleto piange la scomparsa di Michelangelo Tombi, un arciere che non era solo un atleta, ma un simbolo di amicizia e resilienza. Massimo Ballabene ricorda con commozione come Michelangelo gli abbia salvato la vita, un legame profondo che va oltre il semplice rapporto familiare. In un'epoca in cui i valori di solidarietà e comunità sono più importanti che mai, la sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future.

"Ho perso non solo un parente e un amico, ma qualcosa di più, uno che mi ha salvato la vita". A piangere la scomparsa di Michelangelo Tombi, 66enne di Piandimeleto è Massimo Ballabene pensionato e consigliere comunale. "Io e Michelangelo siamo cresciuti insieme – racconta Ballabene – ci legava anche la parentela di pro-cugini oltre che una salda amicizia: chi tra noi due durante la giornata aveva un ritaglio di tempo andava a fare visita all'altro. Michelangelo era una persona sempre con il sorriso e le buone maniere. Mi ha salvato la vita da ragazzino, lo ricorderò fino alla fine dei miei giorni, avevo 8 anni e lui 10, era un pomeriggio del mese di luglio come spesso succedeva eravamo andati a pesca (allora si pescava con le mani i pesci nascosti sotto i sassi) nel fiume Foglia, ero intento a osservare lo scorrere dell'acqua quando all'improvviso mi sentii strattonare un braccio e nel contempo scaraventato oltre la riva da Michelangelo che urlava: 'Fuggiamo, fuggiamo!'.

