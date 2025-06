Addio Ferrari c’è l’annuncio ufficiale | basta una sola parola

Ferrari saluta uno dei suoi pilastri, e l'eco di questa notizia risuona in un momento cruciale per il motorsport. Con una sola parola, si chiude un'era e si apre a nuove strategie. La scuderia, da sempre simbolo di passione e innovazione, sta considerando un cambio radicale nel suo organico. Un'opportunità di rinnovamento o un rischio per la leggendaria tradizione? Solo il tempo dirà se questo passo sarà vincente.

Una dichiarazione mette i puntini sulle "i" e questa figura importante dice virtualmente addio a Ferrari. La scuderia Ferrari sta pensando a dei cambi del suo organico. O almeno, questa era la sensazione che la stampa ha riportato negli ultimi mesi, pensando a diversi scenari in cui la squadra potrebbe perdere qualche elemento fondante in favore di una nuova entry. Nel campo dei piloti, questo, come nel campo della direzione della scuderia, dei meccanici e via discorrendo. Sul fronte dei piloti, qualcuno ha ipotizzato un non tanto remoto addio ad Hamilton che a quarant'anni potrebbe anche decidere di averne avuto abbastanza e di non voler "rovinare" il suo record con una stagione che lo vede combattere per la prima metà della griglia, anziché per il podio come succedeva una volta.