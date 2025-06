Addio a Valeria morta nello schianto | Ora ti sentiremo nei nostri abbracci

Una tragedia che colpisce il cuore di tutti noi: Valeria Necchi, 37 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Le parole del marito Ismaele Briozzo, cariche di emozione, risuonano come un eco di amore eterno. Questo drammatico episodio ci ricorda l'importanza di ogni abbraccio, di ogni momento condiviso. In un mondo che corre senza sosta, fermiamoci a riflettere su ciò che davvero conta.

"I miei abiti sono forse fuori luogo, qui, oggi. Sono gli stessi di quando ci siamo trasmessi amore eterno. E siccome tu indossi i tuoi, mi sembrava doveroso che lo facessi anche io". Ismaele Briozzo è il marito di Valeria Necchi, la trentasettenne morta tragicamente lo scorso 15 maggio nello schianto tra il suo scooter e un furgone all’incrocio tra viale Ortles e via Cassano d’Adda. Ieri per lei la parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Rita, in piazza Gabriele Rosa, si è riempita: centinaia di persone le hanno dato l’ultimo saluto accarezzando la bara coperta di rose bianche e rosa e abbracciando chi resta: il marito Ismaele e i genitori Renza e Dario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Valeria, morta nello schianto: "Ora ti sentiremo nei nostri abbracci"

