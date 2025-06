Addio a Mirko Locatelli muore a 50 anni il regista de I corpi estranei e La memoria del mondo

È un giorno di grande tristezza per il mondo del cinema italiano: Mirko Locatelli, il brillante regista de "I corpi estranei", ci ha lasciati a soli 50 anni. Fondatore dell’Officina Film, insieme alla moglie Giuditta Tarantelli, ha dato voce a temi profondi con una sensibilità unica. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia importante sostenere la creatività e l'impegno sociale nel cinema contemporaneo. Un'eredità che continuerà a ispirare.

Fondatore insieme alla moglie Giuditta Tarantelli della «factory» Officina Film, si è spento dopo una breve malattia. Nei suoi film, temi impegnati e una grande sensibilità. Stava lavorando a un nuovo lungometraggio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Mirko Locatelli, muore a 50 anni il regista de I corpi estranei e La memoria del mondo

