addio a franco sciocchetti ex corrispondente della samb

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Franco Sciocchetti, ex corrispondente del ‘Corriere dello Sport-Stadio’ e voce storica della Sambenedettese. A 81 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del giornalismo sportivo. La sua carriera, che abbraccia l’epoca d’oro della squadra in serie B, ci ricorda quanto lo sport possa unire e ispirare. Un tributo a chi ha raccontato storie di passione e dedizione

All’età di 81 anni è venuto a mancare Franco Sciocchetti, giornalista di San Benedetto che fu corrispondente del ‘ Corriere dello Sport-Stadio ’ negli anni in cui la Sambenedettese calcio militava in serie B. A portarlo via in pochi giorni è stata una sepsi. Dagli anni ’90 e fino al termine della sua attività lavorativa era stato general manager dell’azienda Stones di Montelabbate, che si occupa di complementi d’arredo dell’imprenditore pesarese Mauro Mattioli. Un dirigente, ma con la grande passione per calcio. I meno giovani della Riviera delle palme lo ricorderanno per i suoi articoli sul quotidiano sportivo Corriere dello Sport-Stadio fondato a Bologna e poi trasferito a Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it