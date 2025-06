Addio a Devin Harjes | l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil muore a 41 anni

Il mondo della tv piange Devin Harjes, scomparso a soli 41 anni. Icona di serie come "Boardwalk Empire" e "Daredevil", ha lasciato un'impronta indelebile con il suo talento autentico. La sua morte ci ricorda quanto sia fragile la vita degli artisti. In un'epoca in cui le storie richiedono sempre più protagonisti autentici, Harjes resterà un simbolo di passione e dedizione. Non dimentichiamo mai il potere della narrazione.

Una carriera costruita tra piccoli ruoli e grandi interpretazioni. Il mondo della televisione dice addio a Devin Harjes, attore statunitense noto per le sue interpretazioni intense e caratterizzate da un magnetismo silenzioso. Harjes è morto il 27 maggio 2025 all’età di 41 anni presso il Mount Sinai West di New York. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la causa del decesso è un tumore diagnosticato solo pochi mesi prima, nel febbraio dello stesso anno. Una malattia fulminea che ha stroncato una carriera in costante ascesa. Nato a Lubbock, in Texas, il 29 luglio 1983, Harjes aveva mostrato sin da giovane una forte inclinazione per la recitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Devin Harjes: l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil muore a 41 anni

Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio a Devin Harjes, volto di Boardwalk Empire e Daredevil. Aveva 41 anni; Devin Harjes, morto l’attore delle serie tv Daredevil, Gotham e Manifest. Aveva 41 anni; Addio a Devin Harjes: l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil muore a 41 anni; È morto a 41 anni Devin Harjes l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Addio a Devin Harjes, volto di Boardwalk Empire e Daredevil. Aveva 41 anni

Segnala tg24.sky.it: Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa dell'attore noto per i suoi ruoli in serie di successo come Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Daredevil, Gotham e Manifest. Stando a quanto riporta ...

Devin Harjes, morto l’attore delle serie tv Daredevil, Gotham e Manifest. Aveva 41 anni

Come scrive repubblica.it: Tra i suoi personaggi più noti quello del pugile Jack Dempsey nella serie Boardwalk Empire. Aveva recitato anche in F.B.I ...

Devin Harjes è morto: l’attore di Boardwalk Empire e Daredevil aveva 41 anni

Come scrive informazione.it: Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa dell'attore noto per i suoi ruoli in serie di successo come Boardwalk Empire – L’impero del crimine, Daredevil, Gotham e Manifest. Stando a quanto riporta ...