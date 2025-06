Adani critico | Inter? Non ha funzionato nulla in campo col PSG il problema non è nell’approccio

Lele Adani non le manda a dire: la sconfitta dell’Inter contro il PSG in finale di Champions League è un campanello d’allarme per il futuro. Secondo l'ex difensore, il problema non risiede solo nell'approccio tattico, ma nella mancanza di incisività in campo. Questo fa eco a un trend più ampio nel calcio moderno, dove la preparazione mentale è altrettanto cruciale quanto quella fisica. Riusciranno i nerazzurri a rialzarsi?

L’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, si è espresso così sulla pesante sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto nel corso dell’ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani si è espresso così sulla sconfitta dell’ Inter in finale di Champions League contro il PSG. L’ANALISI – « Non ha funzionato nulla in campo. Il problema per me non è nell’approccio o in una caratteristica particolare. In campo c’è stato proprio un dominio, tecnico, fisico, concettuale da parte della squadra di Luis Enrique. Ho visto una grandezza rivelata con il gioco che dovrebbe unire tutti e dovrebbe essere la prima ricerca di tutti quanti ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani critico: «Inter? Non ha funzionato nulla in campo col PSG, il problema non è nell’approccio»

