Adamant in finale playoff | Ferrara sogna la promozione in Serie B Nazionale

L'Adamant è pronto a scrivere la storia! La finale playoff contro Pordenone rappresenta non solo un sogno per Ferrara, ma un simbolo di resilienza per tutte le squadre che aspirano a grandi traguardi. Con la passione che anima i tifosi e il lavoro di mesi sul campo, questa è l'occasione perfetta per dimostrare che nulla è impossibile. Oggi si gioca il futuro, un momento che ogni sportivo sogna!

"E’ stata la settimana più bella dell’anno, siamo dove volevamo essere e ora ci giochiamo quello per cui abbiamo lavorato in questi lunghi mesi". L’attesa è finita, l’ Adamant approccia oggi alla finale playoff per la promozione in Serie B Nazionale, e lo fa in trasferta – nel primo atto della serie – nella tana di Pordenone, in una sfida equilibrata che sarà decisa dai dettagli. Lo sa bene coach Giovanni Benedetto, che di finali ne ha giocate e di campionati ne ha vinti, desideroso di riportare Ferrara nella pallacanestro che conta: "I nostri avversari hanno dato dimostrazione di solidità in tutto il campionato – le sue parole -, sia nella prima che nella seconda fase. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Adamant in finale playoff: Ferrara sogna la promozione in Serie B Nazionale

Adamant sfida Sangiorgese al Pala Bertelli per la finale playoff

Adamant affronta la sfida decisiva contro San Giorgio su Legnano al Pala Bertelli, con l'obiettivo di chiudere la serie e avvicinarsi alla promozione.

