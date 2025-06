Ad Affari Tuoi Michele cambia tre volte pacco poi accetta l’offerta del Dottore salvandosi dal disastro

Michele, concorrente pugliese di Affari Tuoi, ha dimostrato che a volte cambiare idea può portare a grandi risultati. Dopo tre scelte decisive e un momento di tensione, ha accettato un’offerta del Dottore, portando a casa 20mila euro. Questo episodio si inserisce in un trend crescente di strategia e rischio nei giochi televisivi, dove il coraggio di osare può fare la differenza. Non perdere l’occasione di scoprire come ha affrontato questa sfida!

La partita di Michele ad Affari Tuoi è fuori dal comune: il concorrente pugliese fa tre cambi, ma infine accetta l'offerta del Dottore e porta a casa 20mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

