Acri quartiere Resistenza | Il mostro di via Spontoni compie 16 anni Cosa può farsene il reggimento?

Acri, il quartiere Resistenza, si trova a fare i conti con un simbolo inquietante: il "mostro" di via Spontoni, che da 16 anni caratterizza lo skyline locale. Quest’anno, il Ministero della Difesa ha deciso di "celebrare" questa triste ricorrenza con un gesto che solleva interrogativi sulla responsabilità istituzionale. Questo caso non è solo locale, ma riflette una tendenza più ampia di gestione dei patrimoni urbani e culturali. Come reagirà la comunità?

"Il penoso primato che riguarda il mostro di Via Spontoni che si stagna dallo skyline visibile dalla tangenziale della città da oltre 16 anni, si condisce quest’anno con un regalo, figlio di una irricevibile ipocrisia del Ministero della Difesa, infatti quest’ultimo dopo aver concluso in maniera. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Acri (quartiere Resistenza): "Il mostro di via Spontoni compie 16 anni. Cosa può farsene il reggimento?"

Cerca Video su questo argomento: Acri Quartiere Resistenza Mostro Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forlì. Quartiere Resistenza, Acri: «Furti e effrazioni ripetute, è un problema molto sentito dai residenti«

corriereromagna.it scrive: Identità e sicurezza stanno a cuore al quartiere Resistenza ma non vengono prese abbastanza in ... di furti ed effrazioni ripetuti – commenta il vice coordinatore Raffaele Acri – mi sono adoperato per ...