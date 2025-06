Acqua dopo acqua

L'acqua, fonte di vita e bellezza, trasforma il paesaggio in un'opera d'arte. Lo scatto del nostro lettore Danilo Giuranno cattura la magia dopo la pioggia sullo Ionio, un momento che celebra la natura e il talento dei nostri fotografi amatoriali. Con la nuova rubrica "La foto del giorno", LeccePrima invita tutti a condividere la propria visione del mondo. Scopri come un semplice scatto può raccontare storie straordinarie!

NARDĂ’ - Lo scatto sullo Ionio, dopo l'acqua dela pioggia. Ce lo invia un nostro lettore: Danilo Giuranno di Galatone. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Acqua dopo acqua

