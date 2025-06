Acerbi spiega | Non è una scelta presa a cuor leggero se viene a mancare il rispetto preferisco farmi da parte! Il duro attacco a Spalletti – FOTO

Francesco Acerbi rompe il silenzio: "Se viene a mancare il rispetto, preferisco farmi da parte". Una dichiarazione forte che scuote il mondo del calcio e mette in luce un tema caldo: il rispetto tra calciatori e allenatori. In un’epoca in cui la comunicazione è tutto, le parole di Acerbi invitano a riflettere sulle dinamiche di potere nel calcio. Sarà questo il punto di svolta per una nuova generazione di atleti?

Francesco Acerbi ha affidato ai propri social la spiegazione sul suo no, arrivato un po' a sorpresa, alla convocazione di Spalletti con la Nazionale. Il centrale dell' Inter ha spiegato le proprie ragioni con un messaggio Instagram nel quale non ha risparmiato parole al veleno nei confronti del ct azzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88) IL MESSAGGIO – « Dopo una profonda riflessione, ho comunicato oggi al ct di non accettare la convocazione in Nazionale.

Leggi anche Spalletti spiega: «Acerbi? Mi ha mandato un messaggio per comunicarmi la sua scelta, ecco il motivo». Poi consola l’Inter per la finale persa - Luciano Spalletti svelando il messaggio di Acerbi, che ha rifiutato la convocazione per l'Italia, mette in luce un tema attuale nel mondo del calcio: il delicato equilibrio tra le scelte personali e le aspettative collettive.

